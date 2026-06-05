Який курс валюти в банках

Станом на ранок 5 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,07 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,57 гривні (-2 копійки).

(-5 копійок), а продаж по (-2 копійки). Купівля євро проходить по 51,27 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,92 гривні (+7 копійок).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,30 гривні (+5 копійок), а продаж – по 44,35 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – по (+5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,67 гривні (+2 копійки), а продаж – по 51,88 гривні (+13 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,80 гривні (+2 копійки), а продають – по 44,38 гривні (+11 копійок).

(+2 копійки), а продають – по (+11 копійок). Євро купують по 51,41 гривні (-5 копійок), а продають – по 51,90 гривні (+8 копійок).

Як формується ціна на готівку

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що готівковий курс валюти в Україні формується з огляду на ситуацію на міжбанку.

Натомість Нацбанк продовжує згладжувати надмірні коливання завдяки режиму "керованої гнучкості". Саме тому різниця між цінами купівлі та продажу валюти залишається відносно незначною, а щоденні зміни – помірними.

Водночас банкір застеріг, що в разі посилення зовнішніх ризиків денні коливання можуть зрости до 30 – 70 копійок. Окрім того, на початку літа ринок, ймовірно, збереже тенденції, які сформувалися ще в травні.

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