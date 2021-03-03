Наличный курс на 3 марта: гривна продолжает укрепляться к доллару
Курс гривны относительно доллара и евро 3 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты вновь подешевели.
Источник:24 канал
Наличный курс в Украине
Источник: finance.ua
Доллар в среду, 3 марта, покупали за 27,73 гривны (-8 копеек по сравнению с вторником, 2 марта), а продавали – по 27,94 гривны (-6 копеек).
Интересно Доллар снова по 28: чего ждать от курса гривны на этой неделе
Евро в среду покупали за 33,35 гривны (-1 копейка), а продавали по 33,73 гривны (-1 копейка).
Наличный курс валют в Киеве 3 марта
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,73 гривны (покупка) и 27,83 гривны (продажа)
- евро – 33,45 гривны (покупка) и 33,60 гривны (продажа).
Официальный курс валют 3 марта
Источник: НБУ
В среду, 3 марта, доллар подешевел на 7 копеек и допустил отметки в 27,93 гривны. Европейская валюта также упала в цене и стоила 33,60 гривны, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущем банковском дне.
Как менялся наличный курс в 2021
- Украинская валюта начала 2021 с положительной динамики и течение января, кроме периода после рождественских праздников, дорожала к доллару.
- В феврале благодаря значительным инвестициям нерезидентов в ОВГЗ гривна снова поднялась в цене. Однако в середине месяца валюта испытала падение.
- Март начался со значительным колебаниям на наличном рынке – гривна то растет, то падает в цене.
Поделиться новостью