Курс гривны относительно доллара и евро 3 марта на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты вновь подешевели.

Наличный курс в Украине

Источник: finance.ua

Доллар в среду, 3 марта, покупали за 27,73 гривны (-8 копеек по сравнению с вторником, 2 марта), а продавали – по 27,94 гривны (-6 копеек).

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Евро в среду покупали за 33,35 гривны (-1 копейка), а продавали по 33,73 гривны (-1 копейка).

Наличный курс валют в Киеве 3 марта

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,73 гривны (покупка) и 27,83 гривны (продажа)

евро – 33,45 гривны (покупка) и 33,60 гривны (продажа).

Официальный курс валют 3 марта

Источник: НБУ

В среду, 3 марта, доллар подешевел на 7 копеек и допустил отметки в 27,93 гривны. Европейская валюта также упала в цене и стоила 33,60 гривны, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущем банковском дне.

Как менялся наличный курс в 2021

Украинская валюта начала 2021 с положительной динамики и течение января , кроме периода после рождественских праздников, дорожала к доллару.

, кроме периода после рождественских праздников, дорожала к доллару. В феврале благодаря значительным инвестициям нерезидентов в ОВГЗ гривна снова поднялась в цене. Однако в середине месяца валюта испытала падение.

благодаря значительным инвестициям нерезидентов в ОВГЗ гривна снова поднялась в цене. Однако в середине месяца валюта испытала падение. Март начался со значительным колебаниям на наличном рынке – гривна то растет, то падает в цене.

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