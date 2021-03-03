Готівковий курс валют на 3 березня: гривня продовжує зміцнюватись до долара
Курс гривні щодо долара та євро 3 березня на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська і європейська валюти знову подешевшали.
Джерело:24 канал
Готівковий курс в Україні
Джерело: finance.ua
Долар у середу, 3 березня, купували за 27,73 гривні (-8 копійок у порівнянні з вівторком, 2 березня), а продавали – по 27,94 гривні (-6 копійок).
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Євро у середу купували за 33,35 гривні (-1 копійка), а продавали по 33,73 гривні (-1 копійка).
Готівковий курс валют у Києві 3 березня
Джерело: "ДСД Фінанс"
- долар – 27,78 гривні (купівля) і 27,83 гривні (продаж);
- євро – 33,45 гривні (купівля) і 33,60 гривні (продаж).
Офіційний курс валют 3 березня
Джерело: НБУ
У середу, 3 березня, долар подешевшав на 7 копійок та допустився позначки у 27,93 гривні. Європейська валюта також впала в ціні та коштувала 33,60 гривні, що на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.
Як змінювався готівковий курс у 2021 році
- Українська валюта розпочала 2021 рік з позитивної динаміки та продовж січня, окрім періоду після різдвяних свят, дорожчала відносно долара.
- У лютому завдяки значним інвестиціям нерезидентів в ОВДП гривня знову піднялась в ціні. Однак в середині місяця валюта зазнала падіння.
- Березень розпочався зі значних коливань на готівковому ринку – гривня то росте, то падає в ціні.
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