Вопреки ожиданиям экономистов, доллар в последнюю неделю вырос по отношению к гривне. Чего ожидать от валютного курса на этой неделе, читайте на Финансы 24.

Курс гривны на этой неделе

По расчетам "Минфина", в период с 1 по 5 марта коридор на межбанке будет в пределах 27,75 – 28,10 гривны. В банках наличный курс доллара будет в пределах 27,65 – 28,15 гривны.

Актуально Курс валют на 1 марта доллар снова подорожал, а евро наоборот – упало в цене

Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе в диапазоне 27,80 – 28,10.

Что влияет на гривну

Нерезиденты и ОВГЗ

Портфель гривневых ОВГЗ среди инвесторов-нерезидентов за неделю сократился на 117 миллионов гривен, по данным Министерства финансов. Это основная причина девальвации гривни на прошлой неделе. Как это работает? Чтобы уложиться в гривневые ОВГЗ, иностранцы продают валюту и покупают гривну. Из-за повышенного спроса на гривну – ее стоимость растет.

Не договорились с МВФ

Переговоры о продолжении сотрудничества Украины с МВФ закончились безуспешно – Украине пока не будут давать второй транш, который ожидали еще в сентябре прошлого года. Подробнее об этом в материале – Украина без МВФ: что будет с гривной и экономикой.

Экономисты, опрошенные Liga.net, убеждены, что это повлияло на желание инвесторов вкладываться в ОВГЗ, но считают это временным. Более того, ожидается, что 4 марта Нацбанк может поднять учетную ставку с 6% до 6,5%. А это привлечет инвесторов, ведь ставки доходности ОВГЗ также могут возрасти.

Зима мешает аграриям

В начале нового посевного сезона аграрии массово продают валюту на рынок. Через зиму этого пока не произошло. Аналитики ожидают, что этот фактор начнет укреплять гривну уже в марте.