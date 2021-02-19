Курс гривны к доллару и евро 19 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты прибавили в цене.

По данным finance.ua, доллар в пятницу, 19 февраля, покупали за 27,78 гривны (+ 2 копейки по сравнению с четвергом, 18 февраля), а продавали – по 27,97 гривны (без изменений).

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Евро в пятницу покупали за 33,45 гривны (+14 копеек), а продавали по 33,83 гривны (+11 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 19 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,95 гривны (продажа)

евро – 33,65 гривны (покупка) и 33,80 гривны (продажа).

Официальный курс валют 19 февраля

Источник: НБУ

В пятницу доллар упал в цене на 5 копеек и остановился на отметке 27,85 гривны. Европейская валюта наоборот – подорожала и стоила 33,65 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В январе 2021 года украинская национальная валюта основном укреплялась. Лишь в середине месяца претерпела значительных колебаний.

украинская национальная валюта основном укреплялась. Лишь в середине месяца претерпела значительных колебаний. В феврале наличный курс доллара продолжил падать по отношению к гривне. Главной причиной стало повышенное внимание инвесторов-нерезидентов к ОВГЗ. Однако в середине месяца доллар подорожал из-за негативных новостей от МВФ.

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