Наличный курс на 19 февраля: евро стремительно подорожало
Курс гривны к доллару и евро 19 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты прибавили в цене.
Источник:24 канал
По данным finance.ua, доллар в пятницу, 19 февраля, покупали за 27,78 гривны (+ 2 копейки по сравнению с четвергом, 18 февраля), а продавали – по 27,97 гривны (без изменений).
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Евро в пятницу покупали за 33,45 гривны (+14 копеек), а продавали по 33,83 гривны (+11 копеек).
Наличный курс валют в Киеве 19 февраля таков:
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,95 гривны (продажа)
- евро – 33,65 гривны (покупка) и 33,80 гривны (продажа).
Официальный курс валют 19 февраля
Источник: НБУ
В пятницу доллар упал в цене на 5 копеек и остановился на отметке 27,85 гривны. Европейская валюта наоборот – подорожала и стоила 33,65 гривны.
Как менялся наличный курс в 2021
- В январе 2021 года украинская национальная валюта основном укреплялась. Лишь в середине месяца претерпела значительных колебаний.
- В феврале наличный курс доллара продолжил падать по отношению к гривне. Главной причиной стало повышенное внимание инвесторов-нерезидентов к ОВГЗ. Однако в середине месяца доллар подорожал из-за негативных новостей от МВФ.
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