Курс гривны к доллару и евро 15 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и еровпейська валюты выросли в цене.

По данным finance.ua, доллар в понедельник, 15 февраля, покупали за 27,79 гривны (+2 копейки по сравнению с пятницей, 12 февраля), а продавали – по 28,04 гривны (+ 5 копеек).

К теме: Гривна укрепилась до 5-месячного максимума Нацбанк назвал главные причины

Евро в понедельник покупали за 33,53 гривны (+8 копеек), а продавали по 33,94 гривны (+ 8 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 15 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,87 гривны (покупка) и 27,95 гривны (продажа)

евро – 33,60 гривны (покупка) и 33,80 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 15 февраля, доллар остался на той же отметке, что и предыдущего банковского дня – 27,84 гривны. Европейская валюта наоборот – упала в цене, в понедельник ее оценили в 33,68 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января , за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.

, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне. В феврале этот тренд падения продолжился, чему способствовали внимание инвесторов к украинским ОВГЗ, в частности. Но также ближе к середине месяца курс гривны развернулся в падение.

Мы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.