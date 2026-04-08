Одна из валют резко прибавила в обменниках: сколько сегодня стоят доллар и евро
В среду, 8 апреля, официальный курс доллара Нацбанк установил на уровне 43,49 гривны, а евро – 50,27 гривны. В то же время в обменниках одна из валют стремительно пошла вверх, прибавив более 30 копеек со вторника.
Какой курс валют в банках?
В банках по состоянию на утро 8 апреля доллар торгуется дешевле по сравнению со вторником, тогда как курс евро, наоборот, пошел вверх, свидетельствуют данные сайта "Минфин".
- Покупка доллара сегодня проходит в среднем по 43,27 гривны (-8 копеек), а вот продажа – по 43,79 гривны (-1 копейка).
- В то же время покупка евро происходит в среднем по 50,07 гривны (+7 копеек), а продажа – по 50,87 гривны (+23 копейки).
Что с курсом валют на черном рынке?
На черном рынке ситуация аналогичная – доллар падает, а евро растет.
- Покупка доллара происходит в среднем по 43,55 гривны (-1 копейка), а продажа – по 43,56 гривны (-7 копеек).
- Тогда как покупка евро в среднем стоит 50,52 гривны (+1 копейка), а продажа – по 50,88 гривны (+1 копейка).
Какой курс валют в обменниках?
Однако в обменниках ситуация несколько иная, чем в банках и на черном рынке. По данным finance.ua, продажа доллара здесь подорожала со вторника.
- Доллар покупают сегодня в среднем по 42,81 гривне (-3 копейки), а продают по 43,76 гривны (+5 копеек).
- Вместе с тем покупка евро проходит по 50,43 гривны (+31 копейка), а продажа – по 51,12 гривны (+32 копейки).
Что будет с курсом доллара и евро в апреле?
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для 24 Канала очертил несколько возможных сценариев развития валютного рынка в апреле 2026 года. По одному из них, после относительной стабилизации в марте гривна может продолжить постепенное укрепление.
При таком сценарии национальная валюта способна усилиться относительно доллара на 0,5 – 1,5%, что соответствует курсу примерно 43,5 – 44,5 гривны за доллар. В то же время, по словам эксперта, евро традиционно в апреле имеет тенденцию к укреплению относительно доллара на мировых рынках, поэтому ориентир может оставаться на уровне около 51,5 гривны за евро.
В то же время аналитик предупреждает, что если война в Иране затянется, это может спровоцировать глобальный экономический кризис с постепенным привлечением новых стран. Для Украины такое развитие событий будет означать дополнительное давление на валюту и возможное ослабление гривны.
В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой обратил внимание на сезонные факторы. По его словам, накануне Пасхи часть украинцев обычно продает валюту для подготовки к праздникам.
Вследствие этого в течение нескольких дней предложение валюты может превышать спрос, чем пользуются обменники, снижая курс покупки. Банкир прогнозирует кратковременный "пасхальный эффект" на наличном рынке, когда курс покупки доллара может опуститься до уровня 43,5 – 43,75 гривны.