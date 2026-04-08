У банках станом на ранок 8 квітня долар торгується дешевше порівняно з вівторком, тоді як курс євро, навпаки, пішов вгору, свідчать дані сайту "Мінфін".

На чорному ринку ситуація аналогічна – долар падає, а євро зростає.

Однак в обмінниках ситуація дещо інша, ніж у банках та на чорному ринку. За даними finance.ua, продаж долара тут здорожчав від вівторка.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для 24 Каналу окреслив кілька можливих сценаріїв розвитку валютного ринку у квітні 2026 року. За одним із них, після відносної стабілізації у березні гривня може продовжити поступове зміцнення.

За такого сценарію національна валюта здатна посилитися щодо долара на 0,5 – 1,5%, що відповідає курсу приблизно 43,5 – 44,5 гривні за долар. Водночас, за словами експерта, євро традиційно у квітні має тенденцію до зміцнення відносно долара на світових ринках, тож орієнтир може залишатися на рівні близько 51,5 гривні за євро.

Водночас аналітик попереджає, що якщо війна в Ірані затягнеться, це може спровокувати глобальну економічну кризу з поступовим залученням нових країн. Для України такий розвиток подій означатиме додатковий тиск на валюту і можливе послаблення гривні.

Своєю чергою, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий звернув увагу на сезонні чинники. За його словами, напередодні Великодня частина українців зазвичай продає валюту для підготовки до свят.