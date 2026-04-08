В банках по состоянию на утро 8 апреля доллар торгуется дешевле по сравнению со вторником, тогда как курс евро, наоборот, пошел вверх, свидетельствуют данные сайта "Минфин".

На черном рынке ситуация аналогичная – доллар падает, а евро растет.

Однако в обменниках ситуация несколько иная, чем в банках и на черном рынке. По данным finance.ua, продажа доллара здесь подорожала со вторника.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для 24 Канала очертил несколько возможных сценариев развития валютного рынка в апреле 2026 года. По одному из них, после относительной стабилизации в марте гривна может продолжить постепенное укрепление.

При таком сценарии национальная валюта способна усилиться относительно доллара на 0,5 – 1,5%, что соответствует курсу примерно 43,5 – 44,5 гривны за доллар. В то же время, по словам эксперта, евро традиционно в апреле имеет тенденцию к укреплению относительно доллара на мировых рынках, поэтому ориентир может оставаться на уровне около 51,5 гривны за евро.

В то же время аналитик предупреждает, что если война в Иране затянется, это может спровоцировать глобальный экономический кризис с постепенным привлечением новых стран. Для Украины такое развитие событий будет означать дополнительное давление на валюту и возможное ослабление гривны.

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой обратил внимание на сезонные факторы. По его словам, накануне Пасхи часть украинцев обычно продает валюту для подготовки к праздникам.