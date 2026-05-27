Курс валют в банках

На утро среды доллар в украинских банках незначительно подскочил, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Покупка доллара в среднем проходит по 44,00 гривны (+1 копейка), а продажа – 44,48 гривны (+1 копейка).

Курс валют на черном рынке

На черном рынке обе иностранные валюты несколько подешевели.

Покупка доллара в среднем производится по 44,15 гривны (-1 копейка), а продажа – по 44,20 гривны (без изменений ко вторнику).

Курс валют в обменниках

В обменниках доллар быстро пошел вверх, как свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Покупка доллара в среднем уже стоит 44,03 гривны (+25 копеек), а продажа – 44,26 гривны (+7 копеек).

Что будет с курсом валют в июне?

В июне курс доллара может продолжить постепенный рост. Об этом 24 Каналу рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, сейчас американская валюта ежемесячно добавляет в среднем 0,76 – 0,8%, тогда как евро дорожает еще быстрее – примерно на 0,9%.

В то же время эксперт не ожидает резких скачков на валютном рынке. Скорее всего, в июне ситуация будет оставаться в формате так называемой "контролируемой изменчивости".

Ключевую роль в сдерживании колебаний и в дальнейшем будет играть Национальный банк Украины. Благодаря режиму управляемой гибкости регулятор может стабилизировать рынок через валютные интервенции и сглаживать чрезмерные курсовые колебания.

Отдельным важным фактором для июня станет ожидание первого транша в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Такие поступления должны усилить международные резервы Украины и дать Нацбанку больше возможностей для поддержания стабильности валютного рынка.

По прогнозу эксперта, в июне курс доллара может колебаться в пределах 43,80 – 44,80 гривны, тогда как евро – в диапазоне 51 – 52 гривен.