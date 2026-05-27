Курс валют у банках

На ранок середи долар в українських банках незначно підскочив, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Дивіться також Саме так виглядають нові 100 доларів: не переплутайте з фальшивкою

Купівля долара в середньому проходить по 44,00 гривні (+1 копійка), а продаж – 44,48 гривні (+1 копійка).

(+1 копійка), а продаж – (+1 копійка). Тоді як купівля євро в середньому коштує 51,20 гривні (-5 копійок), а продаж – 51,90 гривні (+10 копійок).

Курс валют на чорному ринку

На чорному ринку обидві іноземні валюти дещо здешевшали.

Купівля долара в середньому проводиться по 44,15 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,20 гривні (без змін до вівторка).

(-1 копійка), а продаж – по (без змін до вівторка). Водночас купівля євро в середньому здійснюється по 51,53 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,70 гривні (-1 копійка).

Курс валют в обмінниках

В обмінниках долар швидко пішов вгору, як свідчать дані сайту finance.ua.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Купівля долара в середньому вже коштує 44,03 гривні (+25 копійок), а продаж – 44,26 гривні (+7 копійок).

(+25 копійок), а продаж – (+7 копійок). Разом з тим купівля євро в середньому проходить по 51,54 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,86 гривні (-1 копійка).

Що буде з курсом валют у червні?

У червні курс долара може продовжити поступове зростання. Про це 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, наразі американська валюта щомісяця додає в середньому 0,76 – 0,8%, тоді як євро дорожчає ще швидше – приблизно на 0,9%.

Водночас експерт не очікує різких стрибків на валютному ринку. Найімовірніше, у червні ситуація залишатиметься у форматі так званої "контрольованої мінливості".

Ключову роль у стримуванні коливань і надалі відіграватиме Національний банк України. Завдяки режиму керованої гнучкості регулятор може стабілізувати ринок через валютні інтервенції та згладжувати надмірні курсові коливання.

Окремим важливим фактором для червня стане очікування першого траншу в межах кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Такі надходження мають посилити міжнародні резерви України та дати Нацбанку більше можливостей для підтримки стабільності валютного ринку.

За прогнозом експерта, у червні курс долара може коливатися в межах 43,80 – 44,80 гривні, тоді як євро – у діапазоні 51 – 52 гривень.