Одна из валют подскочила в обменниках: какой курс доллара и евро сегодня

Курс валют в банках

На утро вторника продажа иностранных валют в украинских банках подорожала, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Покупка доллара в среднем стоит 43,96 гривны (-2 копейки), а продажа – 44,46 гривны (+2 копейки).

В то же время покупка евро в среднем проводится по 51,17 гривны (-3 копейки), а продажа – по 51,80 гривны (+5 копеек).

Курс валют на черном рынке

На черном рынке евро и доллар, наоборот, потеряли несколько копеек в продаже.

Покупка доллара в среднем осуществляется по 44,15 гривны (без изменений до понедельника), а продажа – по 44,12 гривны (-3 копейки).

Тогда как покупка евро проходит в среднем по 51,54 гривны (+1 копейка), а продажа – по 51,67 гривны (-2 копейки).

Курс валют в обменниках

В обменниках понемногу дорожает европейская валюта, как свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Доллар покупают в среднем по 43,75 гривны (-1 копейка), а продают – по 44,16 гривны (+3 копейки).

А вот покупка евро в среднем стоит 51,46 гривны (+1 копейка), а продажа – 51,88 гривны (+6 копеек).

Что будет с курсом валют в июне?

Как рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, в июне валютный рынок Украины, вероятно, будет находиться в режиме так называемой "контролируемой изменчивости", то есть без резких и непредсказуемых скачков курса.

Ключевую роль в сдерживании колебаний и в дальнейшем будет играть Национальный банк. Благодаря политике "управляемой гибкости" регулятор сможет оперативно сглаживать чрезмерные движения на рынке через валютные интервенции.

Дополнительным фактором стабильности валютного рынка в июне эксперт называет ожидаемое поступление первого транша в рамках кредита ЕС объемом 90 миллиардов евро. Такие средства имеют значение не только для государственного бюджета, но и для поддержки международных резервов.

В то же время уровень инфляции пока не формирует критических рисков. По обновленному прогнозу НБУ, по итогам года она может составить около 9,4%.

Несмотря на это, ситуация будет оставаться чувствительной к стоимости импорта, спроса со стороны энерготрейдеров на валюту и общего военного фона, который продолжает влиять на экономические процессы.

Ориентировочно в июне курс доллара ожидается в пределах 43,80 – 44,80 гривны, тогда как евро может колебаться в диапазоне 51 – 52 гривны.