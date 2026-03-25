Курс валют пошел вниз: сколько стоят доллар и евро в обменниках
- Официальный курс доллара в Украине составляет 43,92 гривны, курс евро – 50,89 гривны.
- На черном рынке доллар покупают по 44,04 гривны, а продают по 44,10 гривны, евро покупают по 51,00 гривны, а продают по 51,23 гривны.
В среду, 25 марта, официальный курс доллара в Украине НБУ установил на уровне 43,92 гривны, тогда как курс евро составляет 50,89 гривны. Впрочем, в обменниках и на черном рынке ситуация заметно отличается.
Какой курс валют в банках?
На утро 25 марта курс валют в украинских банках пошел вниз по сравнению со вторником, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".
- Покупка доллара осуществляется в среднем по 43,65 гривны (-10 копеек), а продажа стоит 44,15 гривны (-9 копеек);
- Евро покупается в банках по 50,52 гривны (-15 копеек), а продается – по 51,30 гривны (-7 копеек).
Сколько стоит валюта на черном рынке?
На черном рынке стоимость доллара и евро в среду почти не изменилась по сравнению с предыдущим днем.
- Покупка доллара проходит в среднем по 44,04 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,10 гривны (без изменений ко вторнику).
- Тогда как покупка евро осуществляется по 51,00 гривны (-1 копейка), а продажа стоит 51,23 гривны (-1 копейка).
Какой курс валюты в обменниках?
Несколько иная ситуация на утро и в обменниках Украины, как показывают данные finance.ua.
- Доллар в среднем покупается по 43,51 гривне (-1 копейка), а продается по 44,17 гривени (-3 копейки);
- Покупка евро 25 марта в обменниках стоит 50,72 гривны (-7 копеек), в то же время продажа производится по 51,35 гривны (-7 копеек).
Как на курс валют влияют события в мире?
В конце марта ситуация на валютном рынке, вероятно, будет оставаться неустойчивой. Речь идет прежде всего о колебаниях курса доллара, которые могут быть достаточно разнонаправленными. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
По его словам, частично спрос на иностранную валюту будут сдерживать аграрные компании, которые накануне посевной активно продают валютные излишки. В то же время на рынок влияют и импортеры энергоресурсов, которые требуют значительных объемов валюты для закупки горючего.
Эксперт отмечает, что дальнейшая динамика в значительной степени будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если напряжение там уменьшится или станет более прогнозируемой, это может стабилизировать нефтяной рынок и способствовать снижению цен. В таком случае активность украинских импортеров также уменьшится.
Что касается евро, то, по оценкам Лесового, эта валюта будет демонстрировать относительную стабильность. Ожидается, что в конце месяца курс будет колебаться в узком диапазоне – примерно от 51 до 51,5 гривны.
В Национальном банке уверяют, что внимательно контролируют ситуацию и при необходимости будут сглаживать резкие курсовые колебания. Для этого регулятор имеет достаточный уровень международных резервов.