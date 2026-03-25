Курс валют пошел вниз: сколько стоят доллар и евро в обменниках

В среду, 25 марта, официальный курс доллара в Украине НБУ установил на уровне 43,92 гривны, тогда как курс евро составляет 50,89 гривны. Впрочем, в обменниках и на черном рынке ситуация заметно отличается.

Какой курс валют в банках?

На утро 25 марта курс валют в украинских банках пошел вниз по сравнению со вторником, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Покупка доллара осуществляется в среднем по 43,65 гривны (-10 копеек), а продажа стоит 44,15 гривны (-9 копеек);

(-10 копеек), а продажа стоит (-9 копеек); Евро покупается в банках по 50,52 гривны (-15 копеек), а продается – по 51,30 гривны (-7 копеек).

Сколько стоит валюта на черном рынке?

На черном рынке стоимость доллара и евро в среду почти не изменилась по сравнению с предыдущим днем.

Покупка доллара проходит в среднем по 44,04 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,10 гривны (без изменений ко вторнику).

(+1 копейка), а продажа – по (без изменений ко вторнику). Тогда как покупка евро осуществляется по 51,00 гривны (-1 копейка), а продажа стоит 51,23 гривны (-1 копейка).

Какой курс валюты в обменниках?

Несколько иная ситуация на утро и в обменниках Украины, как показывают данные finance.ua.

Доллар в среднем покупается по 43,51 гривне (-1 копейка), а продается по 44,17 гривен и (-3 копейки);

(-1 копейка), а продается по и (-3 копейки); Покупка евро 25 марта в обменниках стоит 50,72 гривны (-7 копеек), в то же время продажа производится по 51,35 гривны (-7 копеек).

