Какой курс доллара в Украине сейчас?
По состоянию на 24 марта, официальный курс доллара в Украине составляет – 43,8288 гривны, сообщает НБУ.
Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банках сейчас такой:
- покупка – 43,75 гривны за доллар США;
- продажа – 44,24 гривны за доллар США.
В обменниках средний курс доллара, в свою очередь:
- покупка – 43,95 гривны за доллар США;
- продажа – 44,08 гривны за доллар США.
Сколько можно получить, если сдать 500 долларов?
- если сдать 500 долларов в банк, можно выручить примерно – 21 875 гривен;
- за 500 долларов в обменнике пока удастся получить ориентировочно – 21 975 гривен.
Сколько надо гривен, чтобы купить 500 долларов сейчас?
- в банке купить 500 долларов можно за ориентировочно – 22 120 гривен;
- в обменнике такое приобретение обойдется в почти – 22 040 гривен.
Что будет с курсом доллара в конце марта?
В конце марта на валютном рынке ожидается определенная нестабильность. Этому будет способствовать продолжение конфликта на Ближнем Востоке.
В то же время и в дальнейшем ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть от Нацбанка. Напомним, в Украине действует режим управляемой гибкости. То есть регулятор продолжает мягко контролировать ситуацию на валютном рынке. В частности, через своевременные валютные интервенции.