Какой курс доллара в Украине сейчас?

По состоянию на 24 марта, официальный курс доллара в Украине составляет – 43,8288 гривны, сообщает НБУ.

Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банках сейчас такой:

  • покупка – 43,75 гривны за доллар США;
  • продажа – 44,24 гривны за доллар США.

В обменниках средний курс доллара, в свою очередь:

  • покупка – 43,95 гривны за доллар США;
  • продажа – 44,08 гривны за доллар США.

Сколько можно получить, если сдать 500 долларов?

  • если сдать 500 долларов в банк, можно выручить примерно – 21 875 гривен;
  • за 500 долларов в обменнике пока удастся получить ориентировочно – 21 975 гривен.

Сколько надо гривен, чтобы купить 500 долларов сейчас?

  • в банке купить 500 долларов можно за ориентировочно – 22 120 гривен;
  • в обменнике такое приобретение обойдется в почти – 22 040 гривен.

Что будет с курсом доллара в конце марта?

  • В конце марта на валютном рынке ожидается определенная нестабильность. Этому будет способствовать продолжение конфликта на Ближнем Востоке.

  • В то же время и в дальнейшем ситуация на украинском валютном рынке будет зависеть от Нацбанка. Напомним, в Украине действует режим управляемой гибкости. То есть регулятор продолжает мягко контролировать ситуацию на валютном рынке. В частности, через своевременные валютные интервенции.