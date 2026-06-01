Обменники начали лето с новым курсом: сколько стоят доллар и евро теперь

В понедельник, 1 июня, официальный курс доллара в Украине составляет 44,26 гривны, а евро – 51,55 гривны. Однако цены в банках и обменниках традиционно отличаются от показателей Нацбанка.

Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 1 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 44 гривны (+10 копеек), а продажа по 44,47 гривны (+7 копеек).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,20 гривны (-3 копейки), а продажа – по 44,28 гривны (+4 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 44 гривны (+55 копеек), а продают – по 44,30 гривны (+3 копейки).

Что может измениться летом?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал – начало лета традиционно является важным периодом для валютного рынка.

Дело в том, что в этот период традиционно увеличивается предложение овощей, ягод и другой сельскохозяйственной продукции. Это сдерживает рост цен на отдельные товары и ослабляет инфляционное давление, что в свою очередь уменьшает риски для гривны.

В то же время существует и группа факторов, создающих дополнительную неопределенность. Среди них – ситуация на Ближнем Востоке и связанные с ней цены на топливо, военные риски в Украине, а также состояние энергосистемы.