Начало 2021 года оказалось чрезвычайно неудачным для позиций золота на рынке. Это худший показатель с 2016 года. Почему так произошло – читайте дальше.

В марте фьючерсы на золото просели на 0,8%. Всего за первый квартал 2021 ценные бумаги на золото упали сразу на 9,5% .

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Почему так случилось

Стремительное падение золота за последние три месяца – это результат роста аппетитов к рискам со стороны инвесторов. Учитывая ситуацию на рынке, драгоценному металлу будет достаточно сложно вернуть утраченные активы.

Кроме того, на позиции "желтого металла" на рынке повлияли и другие факторы:

рост курса американского доллара,

заинтересованность биткоинов со стороны инвесторов,

повышение доходности государственных облигаций США.

Похожая ситуация сложилась также с серебром. В марте металл потерял в цене 7,2% , а по итогам первого квартала – 7,1%.

По данным портала Gold Price , пока цена на драгоценный металл остановилась на отметке 1734 долларов за унцию.

Ціни на золото різко пішли вниз / Інфографіка Libertex

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Что будет с ценами

Ожидается, что цена на золото в краткосрочной перспективе будет зависеть от волатильности рынка и чувствительности инвесторов к информации об инфляции.

Волатильность – это показатель, характеризующий тенденции изменения рыночных цен и доходов в течение определенного времени.

На апрельских торгах стоимость золота несколько возросла в связи с закрытием коротких позиций в конце квартала.

По данным Capital Economics, к концу 2021 стоимость одной унции золота будет равняться 1600 долларов США. Зато цена на серебро и на платину пойдет вниз – до 20 и 900 долларов за унцию соответственно.