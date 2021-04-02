Рекордный обвал за 4 года: что произошло с ценами на золото
Начало 2021 года оказалось чрезвычайно неудачным для позиций золота на рынке. Это худший показатель с 2016 года. Почему так произошло – читайте дальше.
Источник:Market Watch
В марте фьючерсы на золото просели на 0,8%. Всего за первый квартал 2021 ценные бумаги на золото упали сразу на 9,5%.
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Почему так случилось
Стремительное падение золота за последние три месяца – это результат роста аппетитов к рискам со стороны инвесторов. Учитывая ситуацию на рынке, драгоценному металлу будет достаточно сложно вернуть утраченные активы.
Кроме того, на позиции "желтого металла" на рынке повлияли и другие факторы:
- рост курса американского доллара,
- заинтересованность биткоинов со стороны инвесторов,
- повышение доходности государственных облигаций США.
Похожая ситуация сложилась также с серебром. В марте металл потерял в цене 7,2%, а по итогам первого квартала – 7,1%.
По данным портала Gold Price, пока цена на драгоценный металл остановилась на отметке 1734 долларов за унцию.
Ціни на золото різко пішли вниз / Інфографіка Libertex
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Что будет с ценами
Ожидается, что цена на золото в краткосрочной перспективе будет зависеть от волатильности рынка и чувствительности инвесторов к информации об инфляции.
На апрельских торгах стоимость золота несколько возросла в связи с закрытием коротких позиций в конце квартала.
По данным Capital Economics, к концу 2021 стоимость одной унции золота будет равняться 1600 долларов США. Зато цена на серебро и на платину пойдет вниз – до 20 и 900 долларов за унцию соответственно.
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