Потерял биткоины на 600 тысяч долларов из-за приложения в App Store: пользователь обвиняет Apple
Американец Филип Кристодулу потерял 17,1 биткоина стоимостью 600 тысяч долларов. Он думал, что скачивает безопасное приложение в App Store.
Источник:The Washington Post
Как пользователь потерял все свои деньги
Филипп Кристодулу хотел проверить свой баланс биткоинов, поэтому он искал в App Store на своем iPhone приложение "Trezor", которое сохраняет криптовалюты. Пользователь сразу же нашел приложение и не сомневался, что он безопасный:
- логотип был идентичен тому, который он знал;
- приложение имело оценку близкую к 5 звездам.
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Филипп загрузил его и ввел свои учетные данные. Меньше чем за секунду почти все его сбережения в жизни – 17,1 биткоина стоимостью 600 тысяч долларов в то время – были уничтожены. Приложение оказалось фальшивкой.
Кто виноват
Филипп Кристодулу обвиняет больше Apple, чем самих воров. Компания Apple всегда подает App Store как безопасное и надежное место, где каждое приложение проверяется перед тем, как его допускают в магазин.
Они предали доверие, которое я имел к ним. Apple не должна избежать ответственности за это,
– сказал пользователь.
Компания Apple действительно позиционирует свой магазин приложений как самый безопасный. Однако, как рассказали The Washinton Post эксперты, мошенники легко обходят проверку в App Store: они представляют на утверждение, казалось бы, безобидные программы, а затем превращают их в фишинг-программы.
Когда Apple об этом узнает, она удаляет программы и запрещает разработчикам работать с ними в дальнейшем. Но поздно для людей, которые успели воспользоваться опасными приложениями.
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