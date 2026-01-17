Будет ли повышение пенсии после 65 лет: кому стоит ожидать прибавку

Пенсионерам, которые приближаются к 65 годам, важно заранее проверить свой страховой стаж и, при необходимости, подтвердить его в Пенсионном фонде. Это позволит избежать задержек с автоматическим повышением пенсионных выплат и обеспечит своевременное получение надбавок.

Будет ли надбавка к пенсии после 65 лет?

В Украине каждый гражданин имеет гарантированное право на минимальную пенсию. Она не может быть меньше 40% от минимальной заработной платы и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Интересно Мартовская индексация: как изменятся пенсии украинцев весной 2026 года

Перерасчет пенсии после 65 лет не происходит автоматически для всех лиц. Главное условие для повышения при этом наличие достаточного страхового стажа.

Справочно: Для мужчин он должен составлять не менее 35 лет, для женщин чуть меньше – 30.

Те, кто соответствует этим критериям, получают свое автоматическое повышение пенсии по достижении 65 лет.

Пересчитают ли пенсии другим пенсионерам?

Пенсионеры с меньшим стажем также могут рассчитывать на повышение, но уже не в автоматическом порядке. В таких случаях решение принимает Пенсионный фонд индивидуально на основе подтвержденных периодов работы и данных в реестрах.

Интересно! Работающие пенсионеры, которые накопили не менее двух лет страхового стажа после назначения пенсии, смогут получить автоматический перерасчет выплат начиная с 1 апреля 2026 года. Об этом напомнили в ПФУ.

В то же время с 1 января 2026 года, в связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, минимальная пенсия в Украине выросла на 234 гривны – до 2 595 гривен.

Какие еще есть надбавки к пенсии?