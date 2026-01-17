Будет ли надбавка к пенсии после 65 лет?
В Украине каждый гражданин имеет гарантированное право на минимальную пенсию. Она не может быть меньше 40% от минимальной заработной платы и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Интересно Мартовская индексация: как изменятся пенсии украинцев весной 2026 года
Перерасчет пенсии после 65 лет не происходит автоматически для всех лиц. Главное условие для повышения при этом наличие достаточного страхового стажа.
Справочно: Для мужчин он должен составлять не менее 35 лет, для женщин чуть меньше – 30.
Те, кто соответствует этим критериям, получают свое автоматическое повышение пенсии по достижении 65 лет.
Пересчитают ли пенсии другим пенсионерам?
Пенсионеры с меньшим стажем также могут рассчитывать на повышение, но уже не в автоматическом порядке. В таких случаях решение принимает Пенсионный фонд индивидуально на основе подтвержденных периодов работы и данных в реестрах.
Интересно! Работающие пенсионеры, которые накопили не менее двух лет страхового стажа после назначения пенсии, смогут получить автоматический перерасчет выплат начиная с 1 апреля 2026 года. Об этом напомнили в ПФУ.
В то же время с 1 января 2026 года, в связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, минимальная пенсия в Украине выросла на 234 гривны – до 2 595 гривен.
Какие еще есть надбавки к пенсии?
Пенсионеры в Украине могут получать различные надбавки и доплаты к базовой пенсии. Среди них есть надбавки за стаж работы, которые начисляются за каждый год страхового стажа сверх минимальных требований.
Отдельные категории получают надбавки за заслуги или специальные условия. На них могут рассчитывать государственные служащие, ученые, педагоги, военные и участники боевых действий.
Также ежегодная индексация пенсий позволяет повышать выплаты в соответствии с ростом прожиточного минимума и инфляции. Однако работающие пенсионеры временно не получают автоматическую индексацию, но могут инициировать перерасчет пенсии самостоятельно.