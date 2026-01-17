Чи буде надбавка до пенсії після 65 років?

В Україні кожен громадянин має гарантоване право на мінімальну пенсію. Вона не може бути меншою за 40% від мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Перерахунок пенсії після 65 років не відбувається автоматично для всіх осіб. Головна умова для підвищення при цьому наявність достатнього страхового стаж.

Довідково: Для чоловіків він має становити щонайменше 35 років, для жінок трохи менше – 30.

Ті, хто відповідає цим критеріям, отримують своє автоматичне підвищення пенсії після досягнення 65 років.

Чи перерахують пенсії іншим пенсіонерам?

Пенсіонери з меншим стажем також можуть розраховувати на підвищення, але вже не в автоматичному порядку. У таких випадках рішення ухвалює Пенсійний фонд індивідуально на основі підтверджених періодів роботи та даних у реєстрах.

Цікаво! Працюючі пенсіонери, які накопичили щонайменше два роки страхового стажу після призначення пенсії, зможуть отримати автоматичний перерахунок виплат починаючи з 1 квітня 2026 року. Про це нагадали у ПФУ.

Водночас з 1 січня 2026 року, у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, мінімальна пенсія в Україні зросла на 234 гривні – до 2 595 гривень.

Які ще є надбавки до пенсії?