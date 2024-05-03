Нацбанк запретил ломбардам принимать товары, которые могут использовать для военных целей

В пятницу, 3 мая, Нацбанк обнародовал новый запрет для банков и небанковских учреждений. В центре внимания товары, которые могут быть использованы в военных целях.

В Украине ранее выявляли случаи сдачи в ломбард товаров военного назначения. Регулятор внес необходимые изменения в постановления №51 и №53, которые вступают в силу с 04 мая 2024 года.

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Новый запрет Нацбанка

НБУ указал, что банки и небанковские учреждения (кредитные союзы, ломбарды) больше не могут принимать в виде залога у физических лиц товары, которые могут в будущем использовать в военных целях.

Добавляют, что речь идет о товарах, которые также включены в Единый список товаров двойного использования в приложении к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2004 года № 86 (с изменениями).

Для примера, это могут быть такие товары:

беспилотные летательные аппараты (БПЛА);

приборы ночного видения;

тепловизоры и тому подобное.

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Напомним, что НБУ ранее объяснил, как будут работать банки и СЭП во время майских праздников в 2024 году. Речь идет о таких датах: День труда (1 мая), Пасха (5 мая), День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов (8 мая).