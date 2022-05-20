Нацбанк установил новую стоимость евро и злотого: курс валют на 20 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 20 мая 2022г. Евро, злотый и фунт стерлингов снова начали расти в цене.

Официальный курс валют

В пятницу, 20 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,77 гривны за евро. Это на 2 копейки больше, чем днем раньше.

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Польский злотый тоже вырос в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,63 гривны за злотый. Это на 1 копейку больше чем днем раньше. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,37 гривны за фунт. Это на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Национальный банк Украины принял решение о замораживании курса доллара США еще 24 февраля. До конца войны курс будет оставаться на уровнеза доллар. Однако украинские банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем наот официального, то есть –

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 19 мая остановился на уровне:

Долар: покупка – 31,56 гривны, продажа – 32,12 гривны.

Евро: покупка – 33,11 гривны, продажа – 33,56 гривны.

Злотый: покупка – 7,64 гривны, продажа – 8,28 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,33 гривны, продажа – 45,76 гривны.

Напомним, что Нацбанк с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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На сегодняшний день две фирмы российского инвестора и бизнесмена Ивана Таврина все еще имеют возможность без проблем торговаться на бирже Nasdaq. Это происходит даже несмотря на то, что торги для крупных компаний и биржевых инвестиционных фондов государства-агрессора стоят на паузе.

Украинцы активно используют новые технологии, чтобы собирать деньги на поддержку Украины и распространять информацию о ситуации в стране. Один из важных элементов этой борьбы – NFT. Цели максимально разные: от помощи ВСУ, людям до сохранения культурного наследия.

Также с помощью NFT поддерживают Украину и иностранцы. К примеру, певица Мадонна.

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