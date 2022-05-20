Официальный курс валют
В пятницу, 20 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,77 гривны за евро. Это на 2 копейки больше, чем днем раньше.
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Польский злотый тоже вырос в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,63 гривны за злотый. Это на 1 копейку больше чем днем раньше. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,37 гривны за фунт. Это на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
Наличный курс валют
По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 19 мая остановился на уровне:
- Долар: покупка – 31,56 гривны, продажа – 32,12 гривны.
- Евро: покупка – 33,11 гривны, продажа – 33,56 гривны.
- Злотый: покупка – 7,64 гривны, продажа – 8,28 гривны.
- Фунт стерлингов: покупка – 43,33 гривны, продажа – 45,76 гривны.
Напомним, что Нацбанк с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.
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- На сегодняшний день две фирмы российского инвестора и бизнесмена Ивана Таврина все еще имеют возможность без проблем торговаться на бирже Nasdaq. Это происходит даже несмотря на то, что торги для крупных компаний и биржевых инвестиционных фондов государства-агрессора стоят на паузе.
- Украинцы активно используют новые технологии, чтобы собирать деньги на поддержку Украины и распространять информацию о ситуации в стране. Один из важных элементов этой борьбы – NFT. Цели максимально разные: от помощи ВСУ, людям до сохранения культурного наследия.
- Также с помощью NFT поддерживают Украину и иностранцы. К примеру, певица Мадонна.
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