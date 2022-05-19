Согласно данным портала finance.ua, по состоянию на 19 мая в обменниках американский доллар можно купить по цене на уровне 35 – 36,15 гривны, тогда как продают валюту по 36,40 – 37 гривен.

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Актуальная ситуация на наличном рынке

В то же время в банках стоимость нацвалюты США в разы меньше. Там покупка колеблется в диапазоне от 31 до 32,14 грн, продажа – от 32,15 до 32,18 грн. В то же время, украинские банки почти не продают валюту по этому курсу, поскольку выполняют требование Национального банка Украины о максимальной наценке на уровне 10% к официальному курсу. В обменниках на это правило не слишком обращают внимание.

Следовательно, ситуация на рынке следующая: почти весь реальный обмен валют сосредоточен в финансовых компаниях (обменники), где курс больше привлекает людей. Кроме того, банкиров сдерживает одно решение Нацбанка.

Речь идет о сокращении лимитов открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% их регулятивного капитала. Об этом сообщили 4 мая. В итоге этот шаг повлиял на объемы операций этих учреждений с собственными валютными накоплениями не только на межбанке, но и на наличном рынке.

Причины и объяснения

Игроки рынка выделили несколько причин, которые привели к стремительному взлету котировок на наличном рынке. Прежде всего, речь идет о заявлении главы Нацбанка Кирилла Шевченко о вероятном возвращении к плавающему курсу в Украине.

Даже, несмотря на то, что Шевченко заявил лишь о вероятности такого сценария, добавив, что чиновники обсуждают этот вопрос и конкретного решения нет. Подобное решение в стране, где идет война, имеет немало плюсов. Тем не менее, еще больше в этом сценарии минусов.

Поэтому маловероятно, что чиновники готовы нести ответственность за стремительный рост разных показателей на рынке. В частности, речь идет о:

подорожании критического импорта для Вооруженных Сил Украины,

увеличении расходов на обслуживание внешних долгов,

новой волне глобального роста цен на продукты.

Масштабная потребность в валюте

Речь идет о тех, кто торгует нефтепродуктами. Именно валютой они платят за топливо, которое попадает на рынок Украины. Однако эта позиция выглядит не слишком правдоподобно. Дело в том, что торговцы нефтепродуктами наоборот заинтересованы в стабильном курсе, ведь даже при удорожании бензина и дизеля в гривне, рост курса "съедает" существенную часть их прибыли от его реализации в валютном эквиваленте.

Военные облигации и Нацбанк

НБУ активно покупает военные облигации, из-за чего объективно могло бы быть влияние на ситуацию с курсом. Например, 9 мая 2022 года Нацбанк выкупил ценные бумаги на сумму 30 миллиардов гривен, тогда как 12 – 13 мая регулятор докупил военных облигаций стоимостью 20 миллиардов гривен.

После этого портфель военных облигаций достиг 120 миллиардов гривен, а объем всех ОВГЗ в украинском центробанке вырос до 430,11 миллиарда гривен. По сути это эмиссия украинской гривны. Однако регулятор существенно "нейтрализует" это благодаря продаже валюты через интервенции. Последние данные от регулятора:

на прошлой неделе Нацбанк выкупил на межбанке 5,5 миллиона долларов и 4 миллиона евро;

долларов и евро; в то же время банк продал 327,34 миллионов долларов и 33,65 миллионов евро;

долларов и евро; таким образом, чистая продажа доллара украинским центробанком равна 321,84 миллиона и 29,65 миллиона евро.

Таким образом, Нацбанк "откачал" с банковского рынка благодаря этим шагам не менее 10,4 миллиарда гривен в виде гривневой ликвидности всего за неделю. Центробанк успешно эффективно связывает определенную долю эмиссионной гривны благодаря этому механизму. Несмотря на то, что не на 100%, и не сразу.

Эмиссия – это выпуск в обращение новых денежных знаков. Этот процесс является одной из важнейших функций центрального банка. Национальному банку принадлежит монополия на эмиссию и организацию ее обращения.

Что может быть с курсом дальше

Некоторые участники рынка неофициально заявляют, что рост котировок на наличном курсе может быть продиктован желанием собственников обменников увеличить свои доходы. Все, что было нужно – найти инфоповод.

Кроме того, в критических ситуациях люди больше склонны подвергаться паническим настроениям и могут стать жертвой спекулянтов. Особенно в условиях военного времени. К тому же в Украине фиксировали всплеск скупки доллара после начала роста курса. Например, жители Европы имеют другую тактику. Они продают валюту на росте, потому что надеются, что таким образом заработают на дальнейшем откате.

Важно! Поэтому поведение украинцев будет существенно влиять на дальнейшее развитие ситуации с наличным курсом. Если люди снова подвергнутся раскрутке котировок, то уже на следующей неделе в обменниках могут зафиксировать дальнейший рост стоимости с таргетом 38 гривен за доллар.

Если же люди изберут противоположную стратегию и не будут скупать валюту, по курсу, который предлагают обменники, то они будут вынуждены конкурировать и сдерживать "свои аппетиты". Поэтому в результате это приведет к постепенному снижению курса и возврату к предыдущим уровням 33,50-34,50 гривны.

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