Нацбанк увеличил е-лимит на некоторые валютные операции: кого это касается
Национальный банк увеличил годовой е-лимит по некоторым валютным операциям населения. Цифра выросла вдвое – до 200 тысяч евро.
Источник: Нацбанк
Увеличенный е-лимите касается переводов денег физических лиц за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, которые открытые в Украине.
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На какие операции увеличен е-лимит
- Осуществление инвестиций за границу.
- Размещение средств на собственных иностранных счетах.
- Перевод средств по договору страхования жизни.
- Предоставление займа нерезидентам.
Как это повлияет на валютный рынок
Нацбанк считает, увеличение электронного лимита в направлении валютной либерализации существенно не повлияет на валютный рынок Украины. В частности потому, что физические лица уже более года могут покупать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств или оснований.
В 2020 году физлица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 миллиона евро. Эта сумма меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке,
– сказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
В перспективе НБУ хочет полностью снять э-лимит на осуществление инвестиций за границу. Это возможно будет сделать после финального принятия и имплементации пакета законопроектов по противодействию BEPS – план противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения.
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