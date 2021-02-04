Национальный банк увеличил годовой е-лимит по некоторым валютным операциям населения. Цифра выросла вдвое – до 200 тысяч евро.

Источник: Нацбанк

Увеличенный е-лимите касается переводов денег физических лиц за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, которые открытые в Украине.

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На какие операции увеличен е-лимит

Осуществление инвестиций за границу.

Размещение средств на собственных иностранных счетах.

Перевод средств по договору страхования жизни.

Предоставление займа нерезидентам.

Как это повлияет на валютный рынок

Нацбанк считает, увеличение электронного лимита в направлении валютной либерализации существенно не повлияет на валютный рынок Украины. В частности потому, что физические лица уже более года могут покупать безналичную иностранную валюту без каких-либо обязательств или оснований.

В 2020 году физлица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 миллиона евро. Эта сумма меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке,

– сказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

В перспективе НБУ хочет полностью снять э-лимит на осуществление инвестиций за границу. Это возможно будет сделать после финального принятия и имплементации пакета законопроектов по противодействию BEPS – план противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения.