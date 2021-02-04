Національний банк збільшив річний е-ліміт за деякими валютними операціями населення. Цифра зросла вдвічі – до 200 тисяч євро.

Джерело: Нацбанк

Збільшений е-ліміт стосується переказів грошей фізичних осіб за кордон або на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, що відкриті в Україні.

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На які операції збільшили е-ліміт

Здійснення інвестицій за кордон.

Розміщення коштів на власних іноземних рахунках.

Переказ коштів за договором страхування життя.

Надання позики нерезидентам.

Як це вплине на валютний ринок

Нацбанк вважає, збільшення е-ліміту в напрямку валютної лібералізації суттєво не вплине на валютний ринок України. Зокрема через те, що фізичні особи вже понад рік можуть купувати безготівкову іноземну валюту без будь-яких зобов'язань чи підстав.

У 2020 році фізособи в межах e-ліміту перерахували за кордон близько 274 мільйони євро. Ця сума менше середньоденного обсягу торгів на міжбанківському валютному ринку,

– сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

В перспективі НБУ хоче повністю зняти е-ліміт на здійснення інвестицій за кордон. Це можливо буде зробити після фінального ухвалення та імплементації пакета законопроєктів щодо протидії BEPS – план протидії розмивання бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування.

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