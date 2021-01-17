Национальный банк Украине 16 января приняло новое постановление по урегулированию правил продажи и покупки валюты. Такой шаг НБУ называет либерализацией.

Новые правила вступают в действие 17 января и касаются как рынка, так и его участников. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Что изменилось

► Юридические лица смогут проводить операции по продаже иностранной валюты на условиях "форвард". К этому валютообмен разрешался только субъектам внешнеэкономической деятельности.

Справка. Форвард – валютная операция, предусматривающая обязательство приобрести или продать в будущем иностранную валюту в определенное время и на определенных условиях с зафиксированным курсом.

► НБУ отменил запрет для физических лиц при покупке/продаже валюты на условиях "форвард", на операции по покупке и продаже иностранной валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли и на расчеты в иностранной валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте.

► Банкам и финансовым компаниям, которые имеют терминалы самообслуживания, позволили менять иностранную валюту на гривну.

► Украинцам позволили отправлять и получать денежные переводы в иностранной валюте с помощью цифровых паспортов в мобильном приложении "Дия", где отображается информация с ID-карткой и биометрическим загранпаспортом.

Какова цель Нацбанка

Это поможет расширить возможности для бизнеса и физических лиц по хеджированию валютных рисков;

Будет способствовать подальшому развитию новых услуг, которые будут предоставляться уполномоченными учреждениями в сфере валютно-обменных операций;

Будет привлекать цифровые документы для проведения валютных операций

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