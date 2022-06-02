Официальный курс валют

В четверг, 2 июня, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,32 гривны за евро. Это на 2 копейки меньше, чем днем раньше. В то время как американский доллар с 24 февраля стоит 29,25 гривны за доллар.

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Польский злотый тоже продолжает падать в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,82 гривны за злотый. Это на 2 копейки меньше, чем днем ранее. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,77 гривны за фунт. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Важно! Нацбанк с 21 мая объявил об отмене ограничения курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля до этого курс не мог отклоняться от официального более чем на 10% . Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за рубежом.

Наличный курс валют

По даннымfinance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 2 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,72 гривны, продажа – 35,76 гривны.

Евро: покупка – 36,62 гривны, продажа – 38,03 гривны.

Злотый: покупка – 8,00 грн, продажа – 8,26 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 43,75 грн, продажа – 46,11 грн.

Напомним, что украинский центробанк с первого дня полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара . Именно поэтому необходимо учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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