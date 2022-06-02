Офіційний курс валют

У четвер, 2 червня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,32 гривні за євро. Це на 2 копійки менше, ніж днем раніше. Тоді як американський долар з 24 лютого коштує 29,25 гривні за долар.

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Польський злотий теж продовжує падати в ціні. Офіційний курс наразі зупинився на рівні 6,82 гривні за злотий. Це на 2 копійки менше ніж днем раніше. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,77 гривні за фунт. Це на 5 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Важливо! Нацбанк з 21 травня оголосив про скасування обмеження курсу, за яким банки в Україні можуть продавати готівкову валюту. З 24 лютого до цього курс не міг відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. Аналогічні обмеження також скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, при розрахунку гривневими картками за кордоном.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 2 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,72 гривні, продаж – 35,76 гривні.

Євро: покупка – 36,62 гривні, продаж – 38,03 гривні.

Злотий: покупка – 8,00 гривні, продаж – 8,26 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,75 гривні, продаж – 46,11 гривні.

Нагадаємо, що український центробанк з першого дня повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Саме тому необхідно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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