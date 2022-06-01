Согласно данным НБУ, на нужды украинских военных удалось перечислить 16,9 миллиарда долларов. На сегодняшний день на специальном счете осталось 270 миллионов гривен.

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НБУ перечислил почти 17 миллиардов гривен для ВСУ

В целом с момента создания этой инициативы, на счет Нацбанка перечислили более 17,1 миллиарда гривен в эквиваленте. Также центробанк информирует, что около 5,3 миллиарда гривен они получили из других стран и в иностранной валюте. Речь идет о следующих денежных единицах:

доллар (США, Канада, Австралия),

евро,

фунт стерлингов,

японская иена,

швейцарский франк,

польский злотый,

китайский женьминьби.

Что известно о юане женьминьби Это официальная валюта Китайской Народной Республики. Эмиссионный институт – Народный банк Китая.

Деньги на спецсчет НБУ перечисляли как украинцы и наши предприятия, так и представители международного сообщества. Речь идет о десятках стран. Среди них:

США,

Великобритания,

Германия,

Швеция,

Финляндия,

Польша,

Швейцария,

Норвегия,

Австралия,

Канада,

Болгария,

Франция и другие.

Важно! С этого счета на нужды Нацгвардии было выделено всего 950 миллионов гривен, тогда как для Минобороны – 13 280 миллионов гривен, а для Государственной пограничной службы – 980,2 миллиона гривен.

Нацбанк о спецсчете для гуманитарных нужд

По состоянию на 1 июня 2022 года на специальном счете Министерства социальной политики, созданном украинским центробанком для гуманитарных нужд, сохраняется сумма в размере почти 174 миллионов гривен. Приблизительно половина суммы поступила не из Украины и в иностранных валютах.

Средствами на этом счету распоряжается Министерство социальной политики Украины. Ведомство уже направило ориентировочно 393 миллиона гривен на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от неспровоцированной войны, которую Россия начала в Украине.

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