Національний банк України 16 січня прийняв нову постанову щодо врегулювання правил продажу та купівлі валюти. Такий крок НБУ називає лібералізацією.

Нові правила вступають в дію 17 січня і стосуються як ринку, так і його учасників. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Що змінилось

► Юридичні особи зможуть проводити операції з продажу іноземної валюти на умовах "форвард". До цього валютообмін дозволявся лише суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності.

Довідка. Форвард – валютна операція, що передбачає зобов'язання придбати або продати у майбутньому іноземну валюту в певний час і на певних умовах з зафіксованим курсом.

► НБУ скасував заборону для фізичних осіб під час купівлі/продажу валюти на умовах "форвард", на операції з купівлі та продажу іноземної валюти та банківських металів на умовах маржинальної торгівлі та на розрахунки в іноземній валюті під час купівлі державних цінних паперів, номінованих у валюті.

► Банкам і фінансовим компаніям, які мають термінали самообслуговування, дозволили міняти іноземну валюту на гривню.

► Українцям дозволили відправляти та отримувати грошові перекази в іноземній валюті за допомогою цифрових паспортів в мобільному додатку "Дія", де відображається інформація, яку містить ID-картка та біометричний закордонний паспорт.

Яка мета Нацбанку

Це допоможе розширити можливості для бізнесу та фізичних осіб з хеджування валютних ризиків;

Сприятиме подальшому розвитку нових послуг, які надаватимуться уповноваженими установами в сфері валютно-обмінних операцій;

Залучатиме цифрові документи для проведення валютних операцій.

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