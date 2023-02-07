Последние изменения на рынке нефти
В понедельник, 6 февраля, нефть Brent торговалась по цене на уровне 80,40 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,46 доллара или на 0,6%.
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В то же время, американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой. 73,59 доллара за баррель. С начала торгов сырье выросло в цене на 0,20 доллара или 0,3%, информирует издание Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 80,99 доллара за баррель (+1,31%);
- Баррель американской нефти WTI стоил 74,39 доллара за баррель (+0,38%).
Факторы влияние на рынке нефти
Цены на нефть выросли благодаря росту опасений по поводу предложения. Однако этот показатель колеблется на уровне близком к минимуму за три недели. С другой стороны, на рынке опасаются, что замедление темпов экономического роста во многих странах может негативно повлиять на спрос.
Прогнозы от экспертов по ценам на нефть:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на 2023 год.