В Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине этого года. Этому будет способствовать открытие границ Китаем среди других факторов.

К теме Нефть в приоритете Китай анонсировал амбициозные планы, которые каждый может использовать

Сколько может стоить нефти в конце года

Согласно новому прогнозу, во втором квартале зафиксируют баланс, однако уже в третьем и четвертом кварталах рынок войдет в более жесткую фазу, которая поддерживает более высокие цены на сырье в конце года.

Что касается динамики цен на рынке в январе – марте, то эксперты ожидают, что в течение этого периода нефть Brent будет колебаться в диапазоне 80 – 85 долларов за баррель, но уже к концу 2023 года этот показатель может возрасти до 110 долларов за баррель.

В то же время специалисты из британского банка Barclays недавно сообщали, что из-за ухудшения производственной активности на глобальном уровне может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на 2023 год, сообщает издание Reuters.

С учетом сложного макроэкономического фона, подчеркиваем, что наш прогноз может снизиться на 15 – 25 долларов за баррель,

– говорится в заявлении банка.

Влияние Китая на рынок

В Morgan Stanley подчеркнули, что предложение, скорее всего, достигнет потолка уже совсем скоро, но запасы нефти откровенно низкие. Что касается Китая, то прогнозируют увеличение спроса на сырье в стране из-за открытия границ в объеме почти 1 миллиона баррелей в сутки. Реализация этого будет происходить в течение года.

Напомним, что Китай в прошлом месяце принял решение об отказе от нулевой политики в отношении коронавируса, отменив блокировку, строгие карантины и проведение регулярного тестирования. До этого в больших городах страны прошли массовые протесты

Санкции против России и рынок нефти

Еще одним фактором влияния для этого сектора станут санкции против России, начавшей 24 февраля полномасштабную войну против Украины. В частности, 5 декабря 2022 года начали действовать два важных ограничения:

Частичное эмбарго на российскую нефть от ЕС;

Ценовой потолок для сырья от государства-агрессора на уровне 60 долларов за баррель.

Кроме того, 5 февраля 2023 года страны G7 введут предельную цену на нефтепродукты из России. Главная цель – сократить доходы официальной Москвы от экспорта сырья и ограничить его возможности для финансирования войны в Украине.

Интересно Главные победители 2022 года на рынке: как не упустить новые возможности уже сейчас

Эксперты из американского банка считают, что на рынке могут зафиксировать перебои со снабжением на уровне 1 миллиона баррелей нефти в день по сравнению с текущим уровнем в связи с ценовыми ограничениями.

Следует отметить, что санкции против России, а особенно ее нефтяной отрасли уже начали действовать. Государство-агрессор теряет примерно 172 миллиона долларов благодаря санкциям на ежедневной основе. Эксперты из финской независимой организации добавили, что G7 и Евросоюз могут еще больше надавить на Кремль.