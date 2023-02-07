Останні зміни на ринку нафти
У понеділок, 6 лютого, нафта Brent торгувалася за ціною на рівні 80,40 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,46 долара або на 0,6%.
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Водночас американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною 73,59 долара за барель. Від початку торгів сировина виросла в ціні на 0,20 долара або 0,3%, інформує видання Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 80,99 долара за барель (+ 1,31%);
- Барель американської нафти WTI коштував 74,39 долара за барель (+ 0,38%).
Фактори вплину на ринку нафти
Ціни на нафту виросли завдяки зростанню побоювань щодо пропозиції. Проте цей показник коливається на рівні близькому до мінімуму за три тижні. З іншої сторони на ринку остерігаються, що сповільнення темпів економічного зростання у багатьох країнах може негативно вплинути на попит.
Прогнози від експертів щодо цін на нафту:
- Нагадаємо, що в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого можуть зафіксувати вищі ціни на сировину;
- Зокрема, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель;
- Водночас експерти з британського банку Barclays недавно заявили, що на фоні глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023.