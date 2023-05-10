Последние изменения на рынке
По состоянию на среду, 10 мая 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 101,57. Индикатор потерял во время торгов 0,04%, по данным портала Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 101,21 – 101,81.
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Актуальная динамика Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:
- Максимальным значением для индекса стала отметка на уровне 114,78. Это также рекорд за 20 лет;
- Минимальный результат за год зафиксировали с показателем у 100,79, информирует издание CNBC.
Инфляция и динамика доллара США
Американский доллар снова теряет позиции против корзины из 6 других валют. Изменения на рынке спровоцировали новые данные по инфляции в США. Согласно актуальным цифрам инфляция в первой экономике мира замедлилась больше, чем ожидалось. Следовательно, растет вероятность того, что Федеральный резерв замедлит темпы повышения базовой ставки, пишет CNBC.
Динамика других валют:
- В ходе сегодняшних торгов евро подорожало на 0,21%;
- В целом эта валюта укрепила свои позиции на рынке на 16% от сентябрьского минимума;
- Британский фунт также показывает положительную динамику на рынке. Денежная единица выросла на 0,13% против доллара.