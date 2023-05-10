Последние изменения на рынке

По состоянию на среду, 10 мая 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 101,57. Индикатор потерял во время торгов 0,04%, по данным портала Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 101,21 – 101,81.

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Актуальная динамика Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:

Максимальным значением для индекса стала отметка на уровне 114,78 . Это также рекорд за 20 лет ;

. Это также рекорд за ; Минимальный результат за год зафиксировали с показателем у 100,79, информирует издание CNBC.

Инфляция и динамика доллара США

Американский доллар снова теряет позиции против корзины из 6 других валют. Изменения на рынке спровоцировали новые данные по инфляции в США. Согласно актуальным цифрам инфляция в первой экономике мира замедлилась больше, чем ожидалось. Следовательно, растет вероятность того, что Федеральный резерв замедлит темпы повышения базовой ставки, пишет CNBC.

Динамика других валют: