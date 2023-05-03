Последние изменения на рынке нефти

В среду, 3 мая, стоимость фьючерсов на нефть Brent обвалилась до 72,33 доллара за баррель. Сырье подешевело во время торгов 2,99 доллара или 4%. Это самая низкая цена с декабря 2021 года.

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Стоимость американской нефти, известной под брендом West Texas Intermediate, колебалась на уровне 68,60 доллара за баррель. За день сырье упало в цене на 3,06 доллара или 4,3%, пишет издание Reuters.

По данным Bloomberg, цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Нефть Brent торговалась на уровне 72,33 доллара за баррель (-3,97%);

за баррель (-3,97%); Бренд черного золота WTI стоил 66,62 доллара за баррель (-2,89%).

Ключевые факторы воздействия

Главная причина столь стремительного обесценивания нефти – это решение американского центрального банка снова повысить базовую ставку. Федеральный резерв пошел на такой шаг в десятый раз подряд. Кроме того, инвесторов беспокоит будущее экономики. Также трейдеры опасаются, что замедление экономической активности приведет к убыванию спроса на энергоносители.

Добавим, что во время предыдущей торговой сессии обе марки нефти, являющиеся эталонами на рынке, подешевели на 5%. Это самый дневной спад с начала января. Напомним, что в мае 2023 года вступит в силу решение ОПЕК+ о сокращении объемов добыча нефти. Новый план будет действовать до конца этого года.