В Международном валютном фонде пересмотрели прогноз по курсу гривны к доллару. Его улучшили по сравнению с октябрьским прогнозом прошлого года.

Об этом говорится в апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

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Среднегодовой курс гривны

В 2021 году – 27,98 гривны (предыдущий прогноз – 28,12 гривны)

В 2022 году – 27,61 гривны (предыдущий прогноз – 27,96 гривны)

В 2023 году – 27,59 гривны (предыдущий прогноз – 28,10 гривны)

В 2024 году – 27,75 гривны (предыдущий прогноз – 28,10 гривны)

В 2025 году – 27,75 гривны (предыдущий прогноз – 28,10 гривны).

В 2026 году – 27,75 гривны.

Другие прогнозы МВФ

Население Украины за 5 лет сократится почти на миллион человек . Сейчас в Украине проживают 41,48 миллиона человек.

В 2021 году ВВП Украины вырастет на 4% , а в 2022 году – на 3,4%.

В этом году инфляция в Украине составит 7,9%, а в следующем году уменьшится до 6,8%.

В общем апрельский прогноз 2021 куда более оптимистичен, чем прошлогодний. В МВФ объясняют, что этому способствуют фискальная поддержка в крупных экономиках мира, широкая кампания по вакцинации населения и дальнейшая адаптация бизнеса к условиям пандемии.

Все зависит не только от исхода битвы коронавируса и вакцины, но и от того, насколько эффективно мы сможем ограничить последствия этого беспрецедентного кризиса,

– говорится в отчете МВФ.