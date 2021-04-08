В Нацбанке не ожидают, что в этом году повторится ситуация 2019 года, когда гривна существенно укрепилась по отношению к доллару. Для этого нет причин.

Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Пока мы не видим возможности повторения курсовой динамики 2019 года в 2021 году,

– сказал он.

Почему гривна не укрепится

Как отметил Шевченко, обязательным условием для укрепления гривны является наличие предложения валюты на внутреннем рынке. Этого не будет по 2 причинам:

Интерес инвесторов-нерезидентов к рынку ОВГЗ Кирилл Шевченко называет сдержанным. А именно повышенный спрос на украинские облигации среди иностранцев стал основной причиной резкого роста гривны в 2019 году.

Экономика постепенно восстанавливается после 2020 года, вполне вероятно оживление туризма , соответственно спрос на валюту будет больше.

С другой стороны, высокие цены на руду, металл, агропродукцию увеличивают предложение валюты. Но этого недостаточно, чтобы существенно укрепить курс гривны.

Баланс на валютном рынке

Предложение и спрос с начала года почти сбалансированы. В период с 1 января по 15 марта НБУ выходил с интервенциями:

В 2020 году – 34 раза;

В 2019 году – 39 раз;

В этом году – всего 10 раз.

То есть рынок сбалансирован, а мы полностью соблюдаем стратегии постепенной минимизации участия НБУ на валютном рынке,

– сказал глава НБУ.

Что прогнозируют для гривны в 2021 году

В госбюджете-2021 заложили среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики считают, что в 2021 году доллар будет стоить 28,6 гривны .

В то же время Международный валютный фонд дает оптимистичный прогноз и убеждает, что доллар остановиться на отметке 27,98 гривны.