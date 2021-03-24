Международный валютный фонд планирует создать резервный фонд для поддержки мировой экономики в условиях коронакризы. Больше о планах МВФ – читайте в нашем материале.

Глава Международного валютного фонда (МВФ ) Кристалина Георгиева отметила, что сейчас речь идет о 650 миллиардах долларов. Главной задачей этой программы является облегчение выхода мировой экономики из рецессии.

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Планы Международного валютного фонда

Кроме того, Георгиева отметила, что этот шаг продемонстрирует целеустремленность стран-членов МВФ сделать все для того, чтобы восстановиться после самого масштабного падения мировой экономики со времен Великой депрессии.

По ее словам, в июне 2021 они планируют подать официальное предложение в Исполнительный комитет МВФ о выделении 650 миллиардов долларов.

Добавим, эту сумму определили после оценки потребностей стран-членов Фонда, статей соглашения и мандатов МВФ.

Сейчас идет работа над разработкой новых инструментов для повышения прозрачности и подотчетности использования SDR, при этом сохраняя резервные активы, которые характерны для SDR.

Параллельно специалисты МВФ изучают и другие варианты по перераспределению резервов SDR для экономически развитых стран-членов МВФ в контексте оказания помощи странам с низким уровнем доходов.

SDR – это резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Было создано в 1969 году и существует исключительно в безналичной форме в виде запасов на банковских счетах.

Что это даст государствам

Одобрение этого пакета поддержки позволит национальным экономикам увеличить прямой прирост ликвидности без роста долгов.

Прогнозируют, что это позволит найти средства для государств-членов на борьбу с пандемией коронавируса. В частности, речь идет о вакцинации против COVID-19 и другие неотложные меры.

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