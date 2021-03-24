МВФ планирует выделить миллиарды долларов на спасение мировой экономики: известная сумма
Международный валютный фонд планирует создать резервный фонд для поддержки мировой экономики в условиях коронакризы. Больше о планах МВФ – читайте в нашем материале.
Источник:International Money Fund
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что сейчас речь идет о 650 миллиардах долларов. Главной задачей этой программы является облегчение выхода мировой экономики из рецессии.
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Планы Международного валютного фонда
Кроме того, Георгиева отметила, что этот шаг продемонстрирует целеустремленность стран-членов МВФ сделать все для того, чтобы восстановиться после самого масштабного падения мировой экономики со времен Великой депрессии.
По ее словам, в июне 2021 они планируют подать официальное предложение в Исполнительный комитет МВФ о выделении 650 миллиардов долларов.
Добавим, эту сумму определили после оценки потребностей стран-членов Фонда, статей соглашения и мандатов МВФ.
Параллельно специалисты МВФ изучают и другие варианты по перераспределению резервов SDR для экономически развитых стран-членов МВФ в контексте оказания помощи странам с низким уровнем доходов.
Что это даст государствам
Одобрение этого пакета поддержки позволит национальным экономикам увеличить прямой прирост ликвидности без роста долгов.
Прогнозируют, что это позволит найти средства для государств-членов на борьбу с пандемией коронавируса.В частности, речь идет о вакцинации против COVID-19 и другие неотложные меры.
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