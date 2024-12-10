Украинцы смогут получить "тысячу Зеленского" через банки: как это сделать

Украинцы могут получить "тысячу Зеленского" различными методами. В частности через банки и почту.

Как можно получить "тысячу Зеленского сейчас"

Заявку на получение "тысячи Зеленского" уже подали более 6 миллионов украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Сейчас получить зимнюю поддержку можно так:

через приложение Дия;

на отделении Укрпочты (с 4 декабря);

в отделении банка-партнера.

Как получить зимнюю поддержку через банк

По словам Шмыгаля, вариант получения средств в банке ориентирован в первую очередь на:

украинцев старшего возраста, которые не пользуются Дией;

опекунов несовершеннолетних.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины С сегодняшнего дня к программе присоединяются банки-партнеры. Достаточно обратиться в банк, написать заявление, и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства.

Обратите внимание! К программе поддержки банки присоединились 10 декабря.