Як можна отримати "тисячу Зеленського зараз"

Заявку на отримання "тисячі Зеленського" уже подали більш як 6 мільйонів українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Наразі отримати зимову підтримку можна так:

через застосунок Дія;

на відділенні Укрпошти (з 4 грудня);

у відділенні банку-партнера.

Як отримати зимову підтримку через банк

За словами Шмигаля, варіант отримання коштів у банку орієнтовано в першу чергу на:

українців старшого віку, які не користуються Дією;

опікунів неповнолітніх.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Відсьогодні до програми долучаються банки-партнери. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

Зверніть увагу! До програми підтримки банки долучились 10 грудня.