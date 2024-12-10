Як можна отримати "тисячу Зеленського зараз"
Заявку на отримання "тисячі Зеленського" уже подали більш як 6 мільйонів українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
Читайте також НБУ не планує вводити банкноти понад 1 000 гривень: чи є в цьому потреба
Наразі отримати зимову підтримку можна так:
- через застосунок Дія;
- на відділенні Укрпошти (з 4 грудня);
- у відділенні банку-партнера.
Як отримати зимову підтримку через банк
За словами Шмигаля, варіант отримання коштів у банку орієнтовано в першу чергу на:
- українців старшого віку, які не користуються Дією;
- опікунів неповнолітніх.
Відсьогодні до програми долучаються банки-партнери. Достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.
Зверніть увагу! До програми підтримки банки долучились 10 грудня.