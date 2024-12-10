Как можно получить "тысячу Зеленского сейчас"
Заявку на получение "тысячи Зеленского" уже подали более 6 миллионов украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Сейчас получить зимнюю поддержку можно так:
- через приложение Дия;
- на отделении Укрпочты (с 4 декабря);
- в отделении банка-партнера.
Как получить зимнюю поддержку через банк
По словам Шмыгаля, вариант получения средств в банке ориентирован в первую очередь на:
- украинцев старшего возраста, которые не пользуются Дией;
- опекунов несовершеннолетних.
С сегодняшнего дня к программе присоединяются банки-партнеры. Достаточно обратиться в банк, написать заявление, и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства.
Обратите внимание! К программе поддержки банки присоединились 10 декабря.