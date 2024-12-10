Нужны ли в Украине большие банкноты

Обсуждение необходимости введения банкнот больших номиналов вызвано значительной девальвацией гривны и стремительным ростом инфляции, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Представители Нацбанка уверяют, что на сегодня банкнота номиналом 1000 гривен является оптимальной для удовлетворения потребностей экономики в наличных расчетах.

Наибольшим спросом сейчас пользуются такие банкноты:

500 гривен – 7,3% от общего количества банкнот, или 711,2 миллиона штук;

1000 гривен – 12,3%, или 321 миллион штук.

Несмотря на принятые монетарные меры, НБУ сложно удерживать рост инфляции.

Напомним! Сначала НБУ оценивал инфляцию в 2024 году на уровне 8,5%, но в последнем меморандуме с МВФ этот показатель был повышен до 9%, а впоследствии Пышный уточнил, что инфляция достигнет 9,7%.

Почему нужны более крупные банкноты

В то же время Нацбанк постепенно снимает ограничения на валютные операции, что увеличивает спрос на доллары и еще больше ослабляет гривну.

Как обесценилась гривна:

После отмены фиксированного курса гривны к доллару в октябре 2023 года стоимость гривны снизилась с 36,6 гривны до 41,3 гривны за год.

За последние два месяца гривна потеряла еще 40 копеек, и на 4 декабря 2024 года официальный курс составил 41,7 гривны за доллар.

В бюджете на 2025 год правительство прогнозирует средний курс 45 гривен, что свидетельствует о дальнейшем обесценивании гривны.

Поэтому банки считают, что нужны банкноты большего номинала. Ведь суммы депозитов увеличиваются, и снимать их наличными становится неудобно и опасно.

Заметьте! Хотя НБУ рекомендует вкладывать в гривневые активы, даже на фоне роста налогов на доходы от депозитов с 19,5% до 23%, проблема крупных номиналов остается актуальной.