Самая дорогая монета в Украине

Андрей Пышный заявил, что до сих пор самой дорогой монетой в Украине остается "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 года". Ее отчеканили по случаю Чемпионата Европы по футболу "Евро-2012".

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Монету создали из золота, а ее вес составляет 0,5 килограмма. Таких монет выпустили чуть более 100 штук. По состоянию на 2012 год эта монета стоила примерно 350 тысяч гривен. Глава Нацбанка добавил, что на вторичном рынке монета "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 года" может стоить несколько миллионов гривен.

К теме! НБУ ввел в обращение еще одну памятную монету, которую посвятил режиссеру Сергею Параджанову. Тираж монеты составляет до 7500 штук, а ее номинал – 5 гривен.

В то же время самыми дорогими монетами, которые продает магазин Нацбанка, – произведенные из золота и посвященные Боспору, Херсонесу, Острожской библии. Цена каждой – 117 227 гривен. Однако стоимость золотых монет от НБУ отличается. Ценовой диапазон начинается с 5515 тысяч гривен за монету до более 117 тысяч гривен за монету.