Прибыли банков в Украине

Всего за январь – июль 2024 года банки заработали почти 120 миллиардов гривен. Этот показатель вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль кредиторов после уплаты налогов составила 93,6 миллиарда гривен. Однако следует учитывать, что с ростом доходов большим становится и налог на прибыль.

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В этом году банки в Украине уплатили 1,8 раза больше налога на прибыль, чем в 2023 году. Речь идет о сумме в размере 25,83 миллиарда гривен. В тройку лидеров по прибыли входят такие банки:

"ПриватБанк" – 37,16 миллиарда гривен;

"Ощадбанк" – 11 миллиарда гривен;

Райффайзен банк – 4,87 миллиарда гривен;

Укрэксимбанк – 4,74 миллиарда гривен;

ПУМБ – 4,24 миллиарда гривен.

Прибыли банков в Украине / Скриншот с Опендатабот

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Стоит добавить, что на "ПриватБанк" приходится 40% от общей прибыли всех банков в Украине, тогда как наибольший рост продемонстрировал МТБ – в 13 раз. Кроме того, добавляют, что 63% от общей прибыли всего банковского сектора приходится на государственные кредиторы.