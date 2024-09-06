НБУ выпустил памятную монету в честь Сергея Параджанова

Национальный банк Украины посвятил еще одну памятную монету Сергею Параджанову, который был режиссером и визионером. Он вошел в историю мирового кинематографа как представитель волны украинского поэтического кино. В 2024 году исполнилось 100 лет со дня его рождения.

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Монета "Сергей Параджанов" пополнит серию “Выдающиеся личности Украины”. В Нацбанке добавили, что памятная монета номиналом 5 гривен также является символом непокорности, творческой свободы и вечного поиска истины Сергеем Параджановым. Монету изготовили из серебра 925 пробы.

Любопытно! НБУ инициировал отказ от термина "копейка" в Украине. Регулятор предлагаю в будущем использовать слово "шаг", поскольку это будет способствовать восстановлению исторической справедливости, а также будет способствовать дерусификации, деколонизации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.

Ключевые элементы дизайна монеты:

На аверсе на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение плода граната в разрезе, его зерен.

На реверсе монеты изображен стилизованный портрет Сергея Параджанова и коллаж из фрагментов его работ;

Вверху над композицией отчеканены две надписи: “СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ”, “100”.

Нацбанк добавил, что тираж памятной монеты составляет до 7 500 штук, а приобрести ее можно будет с 10 сентября. Сначала монета появится в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а дальше постепенно ее смогут реализовать банки-дистрибьюторы.