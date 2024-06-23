При этом Саудовская Аравия теряет свои позиции на рынке Индии. Также речь идет о существенных изменениях в структуре нефтяного импорта Индии.

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Индия покупает рекордные объемы нефти из России

Всего в мае Индия увеличила импорт российской нефти примерно до 2,1 миллиона баррелей в сутки, достигнув рекордного уровня. Одна из ключевых причин очередного роста этого показателя – увеличение скидок на российскую нефть на фоне уменьшения спроса в Китае.

Важно! Всего в мае Индия получала близкого 5,1 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 5,6% больше, чем в апреле. При этом объемы импорта российской нефти в Индию выросли на 14,7% по сравнению с апрелем. Тогда как в годовом исчислении этот показатель вырос на 5,9%.

Кроме того, индийские частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy, мажоритарным пакетом акций которых владеют российские фирмы, подписали срочное соглашение о покупке российской нефти.

Тогда как государственные компании из этого сектора покупают сырье государства-агрессора на спотовом рынке. Россия остается быть топовым поставщиком нефти в Индию. Далее следуют Ирак и Саудовская Аравия.

Потери Саудовской Аравии и другие поставщики нефти в Индию

В то же время поставки сырья из Саудовской Аравии в мае упали до самого низкого уровня за 10 месяцев. Дело в том, что в мае компания Saudi Aramco снова повысила цены на срочные контракты.

В целом за май индийские нефтеперерабатывающие заводы отгружали 508 500 баррелей саудовского сырья в сутки. Это на 16,4% меньше, чем в апреле. Параллельно они получали 1 миллион баррелей нефти в сутки из Ирака, что на 22,2% больше, чем в предыдущий месяц.

РПП

Динамику нефтяного импорта Индии / Инфографика Reuters, правительство, торговые данные

Большие объемы потребления российской нефти привело к уменьшению как доли сырья с Ближнего Востока в структуре импорта Индии, так и доли нефти от ОПЕК. Также в мае индийские нефтеперерабатывающие заводы получали 176 тысяч баррелей нефти из США.