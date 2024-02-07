Транзакции блокируются
Ранее российские компании могли осуществлять платежи в банки Гонконга через такие системы, как PingPong и Xtransfer. Однако, эти платежные каналы теперь блокируют транзакции от российских финансовых учреждений.
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Усиление ограничений на финансовые операции происходит на фоне роста санкционного давления. Особенно ощутимым это стало после усиления контроля со стороны китайских банков, которое совпало с визитом представителей Министерства финансов США в Гонконг.
Эти встречи состоялись в январе и ключевой темой обсуждения там была возможность вторичных санкций за поддержку России в торговле товарами двойного назначения.
Не только Гонконг
На днях о блокировании российских средств сообщило правительство Турции. В декабре некоторые граждане России столкнулись с тем, что не могут переводить средства в Турцию. Были случаи, когда финансы замораживались или же возвращались отправителю.
С 1 января ситуация обострилась, поскольку были приостановлены почти все финансовые переводы. Это привело к значительным финансовым потерям среди экспортеров, в частности турецкие производители столкнулись с проблемой получения оплаты за свою продукцию от российских клиентов.
Это произошло на фоне того, что Турция долгое время выступала в роли ключевого транзитного хаба для товаров, отправляемых российскими клиентами. Однако, как оказалось, проблемы с поступлением платежей на счета российских экспортеров были связаны с транспортировкой грузов, подпадающих под санкции или запреты.