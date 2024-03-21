США продовжують посилювати санкційний тиск проти Росії. Тож в агресора з'являються все більше проблем з експортом нафти. Водночас Індія, яка є стратегічним партнером Вашингтона, досить потужно підтримала Кремль завдяки нафті.

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США знову вдарили по нафтовому сектору Росії

Один із наслідків санкційної політики США – це рішення індійської компанії Reliance Industries відмовитися від купівлі російської нафти, яку перевозять танкери "Совкомфлота".

Нагадаємо! Офіційний Вашингтон у лютому запровадив санкційні обмеження щодо "Совкомфлота" і 14 нафтових танкерів, які причетні до транспортування російської нафти.

У результаті у російських нафтових компаній можуть виникнути труднощі з пошуком суден для експорту надлишків нафти після нещодавніх атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи.

Крім того, росіяни уже мають проблеми зі збором платежів за продаж нафти. Головна причина – банківські обмеження. Додамо, що на початку лютого банку у Гонконзі відмовилися проводити російські платежі. Посилення обмежень у цьому секторі відбувається на тлі збільшення санкційного тиску.