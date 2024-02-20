Речь идет об Индии, которая только увеличила объемы покупки российской нефти с 2022 года. В частности, за прошлый год Россия экспортировала сырья в Индию на рекордные 37 миллиардов долларов.

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Индия покупает огромные объемы российской нефти

Согласно анализу от экспертов CREA, Индия в 13 раз увеличила объемы покупки нефти из России по сравнению с довоенными показателями. Это свидетельствует о том, что стратегический партнер США – Индия – серьезно вступил в игру, перебирая на себя российский экспорт, который ранее направлялся на Запад и сократился после нападения на Украину.

Покупка Индией российской нефти не является нарушением санкций и полностью легитимная процедура. Однако эксперты подозревают, что к поставкам сырья в Индию могли привлечь так называемый теневой флот России, который используют для обхода санкций и увеличения финансовых поступлений Кремля.

Важно! Санкционное давление США привело к тому, что теневой флот России уменьшился почти вдвое. По данным аналитиков, часть российской нефти перерабатывали в Индии и продавали в США. Такой экспорт из Индии в США оценивается в более чем 1 миллиард долларов.

Стоит напомнить, что в последние месяцы были проблемы с поставками российской нефти в Индию. Неоднократно сообщали, что танкеры с сырьем от агрессора застревали у берегов стратегического партнера США. Напомним, что Индия ранее заявляла, что покупка российской нефти – это "спасение для мира".